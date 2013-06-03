Найкращий дільничний міліціонер працює на Житомирщині

За результатами Всеукраїнського конкурсу кращий дільничний міліціонер України працює на Житомирщині

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, з метою зміцнення авторитету служби дільничних інспекторів міліції серед населення, вдосконалення їх професійної майстерності та з нагоди святкування 90-річчя з дня створення служби на базі Київського училища професійної підготовки працівників міліції відбувся заключний етап конкурсу, де визначили кращого дільничного міліціонера України.

Представити свій регіон прибули 27 правоохоронців – переможців обласних та районних конкурсів.

Суддівська комісія на чолі з заступником начальника Департаменту громадської безпеки МВС України – начальником управління дільничних інспекторів міліції полковником міліції Аркадієм Запорожцевим перевірила знання учасників з функціональної підготовки, тактики дій у типових та екстремальних ситуаціях, надання першої долікарської допомоги, знання засобів зв’язку та спеціальної техніки, теоретичного розділу вогневої підготовки. Після цього правоохоронці показали свою вправність в стрільбі, рукопашному бої, підтягуванні та кросі.



Фото: МВС України

Підсумував результати проведеного конкурсу та привітав переможців заступник Міністра внутрішніх справ України генерал-лейтенант міліції Віктор Ратушняк.

Він зазначив, що „на дільничних, окрім виконання чималого переліку службових обов’язків, лежить велика моральна відповідальність за покращення думки населення про міліцію”.

Віктор Ратушняк вручив переможцям дипломи Міністерства внутрішніх справ.

За результатами конкурсу, кращим міліціонером України було визнано старшого дільничного інспектора міліції Романівського РВ УМВС України в Житомирській області старшого лейтенанта міліції Юрія Камінського.

Друге місце посів дільничний інспектор міліції Жовківського РВ ГУМВС України у Львівській області капітан міліції Петро Кушнір, а третє місце виборов дільничний інспектор міліції Яготинського РВ ГУМВС України в Київській області старший лейтенант міліції Дмитро Любченко.

Від імені голови Київської обласної державної адміністрації дільничних інспекторів міліції привітав начальник відділу по боротьбі з корупцією та взаємодії з правоохоронними органами Київської ОДА Валерій Кравчук.