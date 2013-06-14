Міліція вилучила 1,7 тис. кг небезпечного молока і риби

У Київській області міліція вилучила 1,7 тисяч кілограмів небзпечного молока, м’яса та риби.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в Київській області, впродовж травня правоохоронці проінспектували близько 50 об’єктів різних форм власності. Серед них: магазини, ринки, м'ясо та рибопереробні цехи, пункти громадського харчування, ветеринарна аптека.

За порушення законодавства в галузі ветеринарної медицини згідно протоколів, складених правоохоронцями, до адміністративної відповідальності притягнуто 69 осіб, 46 з яких – посадовці. Порушників піддано штрафу на 9,5 тисяч гривень.

Керівникам суб’єктів господарювання вручено 43 приписи з виявленими порушеннями та термінами їх усунення.

Для подальшої утилізації вилучено більше 1 700 кілограмів неякісної продукції на суму 32 тисячі гривень. Серед небезпечного для вжитку – близько тони молокопродукції, 600 кілограмів м’яса та близько двох центнерів риби.