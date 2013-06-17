У Києві натовп підлітків побив битами хлопця з дівчиною
09:50, 17 червня 2013Кримінал
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Підлітки безкарно зникли. Відео
16 червня у Києві близько 4:30 ранку біля ТРЦ "Дрімтаун", що на Оболоні, натовп хлопців побив хлопця з дівчиною.
Що стало причиною зухвалої бійки, на часі невідомо.
За інформацією очевидців, одному з постраждалих нападники проломили голову битою.
Свідки також повідомляють, що потерпілого забрала "швидка", а хулігани безкарно зникли.
Нагадаємо, нещодавно у Києві в районі Новобіличів підлітки теж влаштували криваве побоїще "стінка на стінку".
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