У Києві натовп підлітків побив битами хлопця з дівчиною

16 червня у Києві близько 4:30 ранку біля ТРЦ "Дрімтаун", що на Оболоні, натовп хлопців побив хлопця з дівчиною.

Що стало причиною зухвалої бійки, на часі невідомо.

За інформацією очевидців, одному з постраждалих нападники проломили голову битою.

Свідки також повідомляють, що потерпілого забрала "швидка", а хулігани безкарно зникли.

Нагадаємо, нещодавно у Києві в районі Новобіличів підлітки теж влаштували криваве побоїще "стінка на стінку".

ТСН