На території Києво-Печерської лаври зникли дві черниці

В столиці тривають пошуки двох зниклих на території Києво-Печерської лаври черниць.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві, 17 червня о 07.54 до них надійшло повідомлення про те, що на території Києво-Печерської лаври зникло дві монахині. Рятувальники негайно вирушили на допомогу й взяли участь у пошукових операціях разом з підрозділами міліції.

Обслідування території не дало ніяких результатів. Наразі жодну з жінок не знайдено, пошукові роботи досі тривають, йдеться в повідомленні.