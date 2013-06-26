Венеціанська комісія хоче отримати проект закону про прокуратуру

Венеціанська комісія сподівається отримати від України проект закону про прокуратуру на початку липня, а під час жовтневої сесії ухвалити висновок.

Про це сказав секретар комісії Томас Маркерт в інтерв`ю DW.

“Ми очікуємо отримати його на початку липня. І я сподіваюся, що під час жовтневої сесії Комісії ми зможемо ухвалити висновки з приводу цього законопроекту”, - зазначив він.

Відповідаючи на запитання щодо актуальності висновків Венеціанської комісії з приводу проекту закону про заборону так званої ”пропаганди гомосексуалізму”, Маркерт сказав: “Так, Парламентська Асамблея Ради Європи попросила нас підготувати висновки з приводу такого типу законопроектів, оскільки вони з’явилися майже одночасно не лише в Україні, а й в Росії, Молдові, інших країнах”.

“Ми розглянули їх у контексті прецедентного права Європейського суду з прав людини. І дійшли висновку, що ці закони порушують Конвенцію з прав людини з кількох причин”, - зазначив він. Передусім, за його словами, для визначення злочину необхідно бути дуже точним, щоб люди чітко усвідомлювали, яка поведінка є злочинною, а яка – ні, але з тексту дуже важко зрозуміти, що означає ”пропаганда” чи ”просування гомосексуалізму”.

Він додав, що “повинна бути можливість для ведення дискусії, але не кожен аргумент у дискусії можна вважати пропагандою гомосексуальності”.

Маркерт зазначив, що “подібні закони обмежують принцип свободи слова”. За його словами, люди повинні мати можливість для обговорення усіх ”за” та ”проти” гомосексуальності без ризику для себе бути покараними.