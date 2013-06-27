У Харкові встановили особу жінки, яка покинула свою дитину

У Харкові правоохоронці встановили особу жінки, яка покинула свого чотириденну дитину на вулиці.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, нею виявилася та сама жінка, яка звернулася до міліції з повідомленням про знайдення дитини.

Під час спілкування з правоохоронцями, 37-річна харків’янка повідомила, що свідомо вирішила позбутись немовляти. Поклавши дитину в пакет, зловмисниця зателефонувала до міліції та повідомила, що в кущах знайшла немовля. Свій вчинок жінка пояснює небажанням виховувати сина, бо вже має двох дітей.

На цей час мати категорично відмовляється забирати дитину з лікарні.

Зараз жінка дає свідчення у Фрунзенському райвідділі міліції. Вона знаходиться на підписці про невиїзд. Міру запобіжного заходу їй обере суд з урахуванням обставин, які будуть встановлені під час слідства.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня близько 21:00 у Фрунзенському районі Харкова в кущах поблизу багатоповерхового житлового будинку знайшли немовля.

Хлопчика, якому приблизно 4 дні, було госпіталізовано до перинатального центру. За даними первинного медогляду, життю та здоров’ю дитини нічого не загрожує.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 135 КК України (залишення в небезпеці матір’ю новонародженої дитини). Прокуратура району процесуально керує розслідуванням.