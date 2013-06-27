У Львові біля Генконсульства Росії знешкодили "вибухівку"

У Львові поблизу Генерального консульства Російської Федерації знешкодили «вибуховий пристрій».

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, співробітники внутрішніх військ МВС України спільно з працівниками Державтоінспекції та науково дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУ МВС України у Львівській області 26 червня провели показове заняття поблизу Генерального консульства Російської Федерації у місті Львові.

Під час заходу правоохоронці відпрацювали алгоритм дій командирів підрозділів, військових нарядів у разі ускладнення оперативної обстановки поблизу об’єкта дипломатичного призначення, який перебуває під охороною.

Метою занять було ознайомити командирів підрозділів з практичними діями військових нарядів та взаємодіючих структур міністерств та відомств які беруть участь у заходах якщо вникнуть ускладнення оперативної обстановки. Також, військовослужбовці спільно з правоохоронцями відпрацювали дії при виявленні поблизу об’єкту незнайомого предмету з ознаками вибухового пристрою.

Захід проводився у рамках навчально-методичних зборів з офіцерами, які відповідають за організацію служби з охорони дипломатичних представництв. Фахівці з охорони дипломатичних об’єктів прибули до Львова зі всієї України. Збори проводили у Львові щоб усі учасники побачили нове приміщення роти, оновлену систему зв’язку та оповіщення, а також нове службове приміщення для військовослужбовців охорони Генерального консульства Російської Федерації.

У новому приміщенні охорони встановлений металодетектор, та окрім службових кімнат створено кімнату для громадян, які очікують зустрічі з представниками консульства», - розповів начальник служби охорони дипломатичних представництв управління з охорони важливих державних об’єктів штабу Головного управління внутрішніх військ МВС України полковник Володимир Бугаєць.

Збори провели з метою вдосконалення професійних навичок фахівців з організації служби з охорони дипломатичних представництв.