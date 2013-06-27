У приватному гаражі виготовляли „вино” відомих кримських брендів

Оперативники Головного управління Міністерства доходів і зборів у Севастополі ліквідували підпільний цех із виробництва та реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в інформаційно-комунікаційному відділі ГУ Міндоходів у Севастополі.

У ході обшуків у рамках кримінального правопорушення було вилучено понад тонну підробленого вина, виготовленого з невстановлених компонентів, в антисанітарних умовах, а також обладнання, сировину й матеріали для виробництва фальсифікату на загальну суму понад 100 тис. грн.

Так зване «сухе» й «кріплене» вино громадяни виготовляли і зберігали в бочках і бутлях у великому підвалі приватного гаража. Реалізація сумнівних напоїв здійснювалася жителям і гостям міста під брендами відомих кримських виробників.

Із початку цього року це вже четверте кримінальне правопорушення, виявлене оперативниками Міндоходів Севастополя у сфері незаконного обороту підакцизних товарів.