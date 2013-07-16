Банки змушують інкасаторів купувати зброю в кредит і за власні гроші
Система інкасації потребує реформи
Верховну Раду просять прийняти ряд законів, які забезпечать роботу співробітників охорони.
Співробітники інкасаторських служб українських банків скаржаться на погані умови роботи. Особливо гостро проблема постала після нападу на інкасаторів у Миколаєві і вчорашнього пограбування в Дніпропетровську, пишуть "Вести".
У МВС кажуть, що після резонансних нальотів на філії банків у регіонах Нацбанк спільно з міліцією розробив низку документів, які зобов'язували керівників зміцнювати каси, наймати тільки професійну охорону, встановлювати камери і сигналізацію, тривожні кнопки.
Пограбувань з жертвами зменшилося, однак директиви НБУ стосувалися тільки кас, але не перевезення грошей.
"Поки не з'являться обов'язкові вимоги щодо перевезення цінностей з міліцейським супроводом, поки не стануть возити гроші на спеціалізованих броньованих автомобілях, інкасатори будуть мішенями, - вважає Світлана Павловська, начальник прес-служби держслужби охорони МВС України.
- Правила перевезень повинні бути чітко прописані, щоб не ризикувати людськими життями. Якби в Дніпропетровську інкасаторів супроводжували спеціально навчені співробітники ДСО, такого не сталося б".
У банках стверджують, що система інкасації давно потребує кардинальної реформи.
"Ми передали в Раду проект, щоб дозволити банкам формувати свою охорону й озброювати їх табельною зброєю, - сказав радник президента Асоціації українських банків Олексій Кущ.
- Зараз право на таку зброю має ДСО, яку залучають до охорони перевезення грошей, і деякі приватні фірми, послуги яких коштують дорожче".
При цьому експерти і банкіри вважають розцінки на послуги держохорони високими.
"Невеликі банки змушені заощаджувати і наймають людей з травматикою. Якби банки створювали свою інкасаторську службу, то самі визначали кількість охоронців при перевезенні і самі займалися підбором персоналу", - говорить Кущ.
У свою чергу, президент Української федерації професіоналів безпеки Сергій Шабовта вважає, що є й кадрова проблема. Адже в більшість служб набирають співробітників прямо з вулиці і не перевіряють їх належним чином.
Щоб уникнути подібних зрад, коли свої ж вбивають і грабують, Шабовта пропонує скористатися досвідом Польщі: "У них там немає ніякої монопольної держохорони, на належному рівні працюють декілька приватних фірм. На ходу - чудовий парк бронеавтомобілів, а з процесу перевезення грошей максимально виключений людський фактор. Коли машина під'їжджає до відділення банку, через спеціальний жолоб у відкритий люк в машині падають сумки з грошима, інкасатори навіть їх в руки не беруть. Пересування машини відстежується за допомогою супутникового маячка. І в них таких проблем з нападами на інкасаторів майже немає".
Співробітники ж інкасаторських служб говорять про низьку зарплату і постійну економію банків на безпеці.
"Графік ненормований, трудові книжки можуть бути з потрійною посадою - "водій, інкасатор, охоронець", - розповідає колишній співробітник МВС Василь. - При цьому банкіри економлять буквально на всьому: на автомобілях, зброї, екіпіровці. Ти виїжджаєш на свій страх і ризик. Буде напад - ніяких страховок і виплат. Машини не броньовані, перевірки заплющують на це очі. Тому що головне - передати гроші, і нікого не цікавить, якою ціною".
За його словами, економлять навіть на паливі: "Влітку доводиться їздити з відкритими вікнами, тому що не можна включити кондиціонер. Взимку, відповідно, не користуємося пічкою. Жилети теж видаються для галочки, вони взагалі на ладан дихають - не такої міцності, як повинні бути. Зброя теж своя: ти влаштовуєшся на роботу, тобі дають кредит, ти купуєш стовбур і повертаєш гроші. Ніяких пільгових умов. Я так на зброю витратив $ 1 тис.".
Нагадаємо, 15 липня о 13.00 у Дніпропетровській області недалеко від міста Апостолове на узбіччі дороги знайшли інкасаторський автомобіль з двома мертвими чоловіками - водієм і інкасатором. З автомобіля зникло близько 500 тис. грн. Другий інкасатор з автомобіля також зник.