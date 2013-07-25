У Росії затримали українця, який 4 роки переховувався від слідства

Скоївши злочин, мешканець Тернопільщини чотири року переховувався від слідства за кордоном. Чоловіка розшукали у Росії та доправили на батьківщину. Нещодавно він вислухав вирок суду.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, під час досудового слідства з’ясувалося, крадіжку чоловік вчинив весною 2009 року. На новобудові в одному із сіл Козівського району чоловік викрав різний будівельний інвентар, який згодом продав.

Аби уникнути покарання, зловмисник втік до Росії, де розраховував на спокійне та безтурботне життя. Російські правоохоронці затримали чоловіка та передали своїм українським колегам. Вироком Бережанського районного суду за скоєний злочин, передбачений частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України (таємне викрадення чужого майна, поєднане з проникненням в приміщення), чоловіка засуджено до 3 років 1 місяця позбавлення волі.

Апеляційна інстанція міру покарання не змінила.