Відкрито провадження за фактом зникнення дошки Столипіну в Києві

Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом зникнення меморіальної дошки прем`єр-міністру Російської імперії (1906-1911) Петру Столипіну з будинку на вулиці Гончара, 33 у Києві.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Шевченківського районного управління ГУ МВС України у м. Києві.

”Відкрито кримінальне провадження за статтею 194 (умисне знищення або пошкодження чужого майна). Відкрито 17 липня. Нам зателефонували на номер 102, зателефонував громадянин України і розповів, що дошки немає”, - сказав співрозмовник УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, у Києві з будівлі по вул.Гончара, 33 зникла меморіальна дошка Столипіну.

У зв’язку з цим Посольство Російської Федерації в Україні передало Міністерству закордонних справ України ноту.

Довідка УНІАН. У вересні 2011 року в Києві на будівлі по вул.Гончара, 33 відкрили меморіальну дошку Столипіну з нагоди 150-ї річниці з дня його смерті.

Через кілька місяців після відкриття дошка зазнала вандалізму — невідомі завдали по ній удари, внаслідок чого на ній залишилися сліди. У російському посольстві засудили цей акт вандалізму і направили ноту з приводу цього інциденту в МЗС України з надією на відповідну реакцію української сторони.