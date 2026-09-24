Китай конфіскував партію надсекретних компонентів винищувача F-35, – Bloomberg

Деталі американського винищувача, виготовлені за технологією "стелс", несподівано зникли під час транзиту.

Китай заволодів потенційно секретними деталями винищувача-невидимки F-35, які несподівано були перенаправлені до Гонконгу під час планового перевезення з Австралії до США. Про це повідомили джерела видання Bloomberg.

До партії відправлених деталей входили ілюмінатор кабіни та двері збройового відсіку з австралійського військового винищувача F-35. Його направили до США для огляду та можливого ремонту або утилізації. Обидві деталі виробництва компанії Lockheed Martin покриті радіолокаційно-поглинаючим матеріалом, що підвищує їхню малопомітність.

Відомо, що літак, який перевозив деталі, здійснив посадку в Південній Кореї на шляху до США, а звідти попрямував до Гонконгу. Уже в Гонконзі китайський уряд конфіскував ці деталі, і досі їх не повернув. Незрозуміло, чому літак здійснив посадку в Південній Кореї, чому його перенаправили до Гонконгу, і чи були ці деталі перенаправлені навмисно чи помилково.

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Як частина елементів сучасного винищувача зникла на шляху до США

Нагадаємо, що Конгрес США розпочав розслідування щодо того, що секретні технології американського винищувача F-35 несподівано були перенаправлені до Гонконгу. Партію запчастин, яку відправили до США на ремонт, було перенаправлено під час транзиту через Тихий океан з Австралії. Пентагон підтвердив зникнення деяких компонентів.

Особливо цінними елементами зниклих деталей називають технологію стелс, доступ до якої мають лише США та їхні союзники. Не виключено, що, вивчивши деталі, Китай зможе провести зворотне проектування цієї технології.

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