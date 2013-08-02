Пенсіонер пострілами зупинив "крутих", які "пояснювали" йому ПДР

1 серпня в селищі Ключарки на Мукачівщині, відбулася резонансна, як для Закарпатського краю, подія.

Невідомі особи на автодорозі притисли та змусили зупинитися автомобіль «Жигулі». Двоє людей нахабно почали пояснювати пенсіонеру, який керував «Жигулями», правила дорожнього руху.

Зухвалість «крутеликів» вийшла за межі Закону, коли вони спробували пошкодити колеса автомобіля, що належить літньому чоловікові.

Проте «опонент» виявився «міцним горішком» – він дістав пристрій для відстрілу гумових куль (для якого мав відповідний дозвіл). Декілька разів вистрелив у повітря, що одразу повернуло до свідомості нападників.

Отримавши відсіч, зухвальці накивали п’ятами.

На місце події негайно виїхала оперативно-слідча група на чолі з начальником Мукачівського міськвідділу міліції полковником Василем Швендою.

Вживаються заходи з пошуку осіб, які скоїли хуліганські дії, - повідомляє СЗГ УМВС України в Закарпатській області.

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