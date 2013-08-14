Мельника оголосили у міжнародний розшук, – МВС

Колишнього ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника оголошено в міжнародний розшук. Про це повідомляє управління зв’язків із громадськістю МВС України.

«На виконання запиту Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України та на підставі рішення Печерського районного суду столиці щодо дозволу на затримання Петра Мельника, Робочим апаратом Укрбюро Інтерполу підозрюваного оголошено в міжнародний розшук», – зазначено в повідомленні МВС.

Петра Мельника розшукують на території 190 країн – членів Інтреполу.

Як повідомляв УНІАН, 13 серпня Міністерство внутрішніх справ оголосило Петра Мельника у міждержавний розшук.

Мельника було затримано 27 липня під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керував.

1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно.

7 серпня на Мельника одягнули електронний браслет для відстеження місця його перебування. 9 серпня зранку слідчий подав до суду клопотання про зміну запобіжного заходу Мельнику з домашнього арешту на тримання під вартою. З цим клопотанням, згідно із статтею 184 КПК України, підозрюваний був ознайомлений заздалегідь.

Однак стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, скинувши електронний браслет.