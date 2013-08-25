День Незалежності пройшов без грубих порушень, – міліція
21:58, 25 серпня 2013Кримінал
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Охороняло порядок 14 тис. міліціонерів
Понад 1 мільйон українців взяло участь у святкуванні 22-ї річниці Незалежності України.
Міліція/фото:zaxid.net
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, урочистості проходили в 685 населених пунктах країни. Організатори свята провели понад 1,2 тис. масових заходів.
«Охорону громадського порядку та безпеку українців, а також зарубіжних гостей під час проведення масових культурних акцій забезпечували майже 14 тис. працівників органів внутрішніх справ», – йдеться у повідомленні.
Окрім цього, як зазначено в повідомленні, «в цей день грубих порушень громадського порядку правоохоронці не виявили».
Нагадаємо, святкові заходи в Україні продовжаться сьогодні і завтра.
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