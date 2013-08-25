День Незалежності пройшов без грубих порушень, – міліція

Понад 1 мільйон українців взяло участь у святкуванні 22-ї річниці Незалежності України.



Міліція/фото:zaxid.net

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, урочистості проходили в 685 населених пунктах країни. Організатори свята провели понад 1,2 тис. масових заходів.

«Охорону громадського порядку та безпеку українців, а також зарубіжних гостей під час проведення масових культурних акцій забезпечували майже 14 тис. працівників органів внутрішніх справ», – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, як зазначено в повідомленні, «в цей день грубих порушень громадського порядку правоохоронці не виявили».

Нагадаємо, святкові заходи в Україні продовжаться сьогодні і завтра.