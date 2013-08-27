У Донецьку вийшли на слід вбивці 28-річного міліціонера

Правоохоронці встановили особу, яка скоїла напад на працівника міліції у Донецьку.

У ході досудового розслідування загибелі правоохоронця встановлено особу, яка підозрюється у скоєнні цього злочину. На даний час, правоохоронними органами вживається низка заходів для затримання встановленої особи. Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня до чергової частини Київського районного відділу міліції м. Донецька з «швидкої допомоги» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Університетській із слідами насильницької смерті виявлено труп молодого чоловіка.

На місці події слідчо-оперативна група встановила особу вбитого. Ним виявився 28-річний співробітник Лінійного відділу міліції в аеропорту Донецьк.