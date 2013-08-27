Міліція знає, де ховається Мельник

Правоохоронні органи встановили місце перебування екс-ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника і готуються до його затримання та екстрадиції в Україну. Про це журналістам повідомив міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко.

“Місце знаходження Мельника встановлено. Зараз відбувається відповідна процедура щодо подальшої його екстрадиції на територію України. Наші колеги зараз займаються його затриманням, тому я зараз ще раніше часу відповідного затримання казати, де він, не буду, але він не в Україні”, - цитує Захарченка УНІАН.

Міністр нагадав, що це місце вдалося встановити завдяки оголошенню Мельника у міжнародний розшук по лінії Інтерполу.

Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керував.

1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно. 7 серпня на Мельника одягнули електронний браслет для відстеження місця його перебування.

9 серпня зранку слідчий подав до суду клопотання про зміну запобіжного заходу Мельнику з домашнього арешту на тримання під вартою. З цим клопотанням, згідно із статтею 184 КПК України, підозрюваний був ознайомлений заздалегідь.

Однак стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, скинувши електронний браслет.

12 серпня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання слідчого про зміну запобіжного заходу стосовно Мельника з домашнього арешту на затримання.

14 серпня його було оголошено у міжнародний розшук.