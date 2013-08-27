В Одесі 8 осіб побили іноземця

Міліція затримала на промисловому ринку «7 км» вісім осіб, які завдали тілесних ушкоджень іноземному громадянинові.

Про це УНІАН повідомили у відділі з питань зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Одеській області.

«27 серпня на промтоварному ринку «7 км» співробітники міліції затримали групу осіб в кількості восьми осіб, які під час з’ясування відносин завдали тілесних ушкоджень (травма носа) реалізаторові ринку, громадянинові іноземної держави», - повідомили у відділі.

Як попередньо встановлено, інцидент почався зі словесного конфлікту між постраждалим і дружиною одного із затриманих. Продавець, за словами жінки, її образив, а та, у свою чергу, покликала на допомогу чоловіка з друзями.

До участі в конфлікті приєдналися також і інші підприємці, викликані постраждалим.

«У результаті оперативного реагування на повідомлення за спецлінією «102» про загострення ситуації співробітники міліції не допустили виникнення масового порушення громадського порядку на ринку», - повідомили у відділі.

Зараз співробітники міліції здійснюють документування всіх обставин події.