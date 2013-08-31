Азаров: Висока аварійність на дорогах не дозволить обійтися без ДАІ

Висока аварійність на дорогах не дозволить обійтися без ДАІ.

Про це сказав прем`єр-міністр Микола Азаров під час спілкування з користувачами Facebook, коментуючи зауваження одного з користувачів щодо відсутності в багатьох країнах, зокрема в Грузії, такої служби і такого контролю.

”При такому рівні аварійності, який існує на наших дорогах, на превеликий жаль, відмовитися від роботи цієї спеціалізованої служби, на мій погляд, не можна в жодному разі”, - наголосив Азаров.

За словами прем`єр-міністра, причинами аварій і загибелі людей є: недисциплінованість водіїв, перевищення швидкості, вживання алкоголю за кермом, втома, перевищення можливих термінів водіння машини, технічна несправність автомобіля, стан дороги.

”Тобто ті ділянки, де категорично заборонено перевищення швидкості. Можна було б перерахувати і низку інших причин, але контроль за цим мають здійснювати працівники ДАІ. Зрозуміло, що до їхньої роботи багато претензій. Але це зовсім не означає, що їхня робота не потрібна для суспільства”, - відзначив Азаров.