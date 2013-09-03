В Україні розпочався конкурс есе "Я - європеєць".

Автори кращих робіт будуть запрошені до участі у міжнародній поїздці до Литовської Республіки в рамках культурного обміну, яка відбудеться у листопаді 2013 року. Конкурс есе «Я – європеєць» розпочався 1 вересня. Він проводиться за підтримки Міністерства внутрішніх справ України.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв'язків із громадськістю МВС України.

Співорганізаторами конкурсу виступили: Український державний центр позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України, Посольство Литовської Республіки в Україні, Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Серце до серця».

Конкурс проходитиме серед учнів 8-11 класів загальноосвітніх шкіл та вихованців позашкільних навчальних закладів.

Проведення регіональних етапів конкурсу, що відбудуться до 20 жовтня 2013 року, покладено на позашкільні навчальні заклади художньо-естетичного напряму.

Основні завдання Конкурсу – розвиток у дітей і молоді активної життєвої позиції, готовності брати участь у суспільному, культурному та міжнародному житті країни, а також формування у молоді демократичних, європейських цінностей, розуміння прав і свобод людини, високих соціальних, культурних, освітніх стандартів. Крім того, завданням конкурсу є також підвищення значущості ідеї єдності та дружби України і Литовської Республіки серед молодих учасників.

Переможців Всеукраїнського Конкурсу буде нагороджено дипломами і цінними подарунками. За рішенням журі Конкурсу, до складу якого ввійшли представники Управління кримінальної міліції у справах дітей МВС України, автори кращих робіт будуть запрошені до участі у міжнародній поїздці до Литовської Республіки в рамках культурного обміну, яка відбудеться у листопаді 2013 року.