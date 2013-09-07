В Умані міліція затримала паломника-хасида
10:48, 07 вересня 2013Кримінал
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Відкрито кримінальне провадження
В Умані Черкаської області міліція вчора затримала паломника-хасида за підозрою у курінні марихуани.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у СГЗ УМВС в Черкаській області, хасида затримали біля магазину на вул. Пушкіна в Умані. Після затримання паломника-хасида на допомогу йому кинулися кілька інших паломників. Міліція посилено охороняла затриманого, сутичок не було.
Наразі тривають слідчі дії. Затриманого відпустили.
За даним фактом відкрито кримінально провадження.
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