В Умані міліція затримала паломника-хасида

В Умані Черкаської області міліція вчора затримала паломника-хасида за підозрою у курінні марихуани.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у СГЗ УМВС в Черкаській області, хасида затримали біля магазину на вул. Пушкіна в Умані. Після затримання паломника-хасида на допомогу йому кинулися кілька інших паломників. Міліція посилено охороняла затриманого, сутичок не було.

Наразі тривають слідчі дії. Затриманого відпустили.

За даним фактом відкрито кримінально провадження.