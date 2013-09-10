В Україні можуть ввести обов’язкове страхування туристів

Україна може ввести обов’язкове медичне страхування туристів і їх страхування від нещасних випадків.

Відповідна ініціатива міститься в законопроекті «Про внесення змін до законів України «Про туризм» і «Про страхування» щодо вдосконалення положень з урахуванням досвіду регулювання ринку туристичних послуг в державах - членах Європейського Союзу», розробленому Державним агентством з питань туризму і курортів (Держтуризмкурорт) і обнародуваному на сайті відомства.

Згідно з проектом закону, для туристів, які виїжджають до інших країн, мінімальний розмір страхової суми за договорами обов`язкового медичного страхування становить не менш як 30 тис. євро, а за договорами обов`язкового страхування від нещасного випадку - не менш як 3 тис. євро на одну людину.

Законопроектом передбачено, що фінансове забезпечення діяльності туроператора перед туристами здійснюється одним з наступних способів: укладенням договору страхування відповідальності туроператора перед туристами або отриманням гарантії банку.

При цьому мінімальний розмір фінансового забезпечення туроператора встановлюється залежно від кількості туристів, які були направлені до іншої країни.

Зокрема, для туроператора, який упродовж року, що передував року отримання фінансового забезпечення, направив до іншої країни не більше 50 тис. туристів, мінімальний розмір фінансового забезпечення становить 500 тисяч євро.

Для туроператора, який упродовж року перевіз понад 50 тис. туристів, фінансове забезпечення збільшується на 250 тис. євро за кожних наступних 50 тисяч чоловік.

Для новостворених туроператорів мінімальний розмір фінансового забезпечення становитиме 500 тис. євро.

У проекті закону передбачено, що вимоги до страхових компаній, які можуть надавати послуги із страхування відповідальності туроператорів (турагентів), і правила здійснення такого страхування встановлюються національною комісією, яка здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Довідка УНІАН. Наразі медичне страхування туристів в Україні не є обов`язковим. Проте більшість країн вимагають його наявність. Наприклад, для отримання шенгенської візи страхова сума має бути не меншою від 30 тисяч євро, а сама страховка повинна покривати весь спектр медичних послуг. За даними Державної прикордонної служби, в 2012 році за кордон виїхало більш як 21,7 млн. українців - майже на 7% більше, ніж у 2011 році. За експертними оцінками, з них близько 1,3 млн. - туристи.