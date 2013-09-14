У Харкові Захарченко відкрив скульптуру "Випускник університету"

З нагоди приведення до Присяги працівника ОВС курсантів 1-го курсу Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко відвідав Харківський національний університет внутрішніх справ.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, перед початком урочистостей керівництво МВС України, органів державної влади, місцевого самоврядування області та міста, правоохоронних органів та особовий склад університету взяли участь у відкритті скульптурної композиції «Випускник університету», яку було створено за ініціативи ректора університету Сергія Гусарова.

Відкрив захід ректор Сергій Гусаров, який зазначив, що скульптура уособлює кожного з тих тисяч випускників університету, що вже несуть службу в органах внутрішніх справ України, і тих, хто приєднається до них у майбутньому. Її створено з виховною метою і встановлено на малому плацу університету. У подальшому тут планується проводити різні урочисті заходи національно-патріотичного характеру.

Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко зазначив, що Харківський національний університет внутрішніх справ є одним з найкращих вищих навчальних закладів системи МВС України, а пам’ятник курсанту є втіленням образу майбутнього правоохоронця, який готовий захищати права і свободи громадян своєї держави.

Скульптурну композицію «Випускник університету» створено народним художником України Сейфаддіном Гурбановим.