У Луганську виявили пестицидів на 4,5 млн грн

Співробітники УДСБЕЗ у Луганській області в одному зі складських приміщень, розташованих на околиці Луганська, виявили пестициди та агрохімікати з ознаками фальсифікації.

Як повідомила УНІАН прес-служба ГУМВС в області, зберігання та реалізацію фальсифікованих засобів захисту рослин представництво фірми, зареєстрованої в Києві, здійснювало без необхідного санітарного паспорта в приміщенні для цього не призначеному.

У результаті перевірки, проведеної фахівцями Державної фітосанітарної інспекції спільно з СЕС та екологічною інспекцією 22 вересня, було виявлено грубі порушення ліцензійних умов зберігання та реалізації пестицидів і агрохімікатів. Складено відповідні акти.

Зі складу вилучено 47 найменувань пестицидів і агрохімікатів із ознаками фальсифікації вагою понад 25 тонн, ринкова вартість фальсифікату – 4,5 млн грн. Зразки вилучених препаратів направлено на дослідження.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 229 КК України (незаконне використання знаків для товарів і послуг). Проводиться досудове розслідування.