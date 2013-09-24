ДАІшники стріляли по колесах, щоб зупинити п‘яного водія-інкасотора

23 вересняі вночі у Фастові Київської області інспектори ДАІ застосували зброю, щоб зупинити водія – порушника.

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в Київській області, о 1.40 інспектори у Фастові помітили автомобіль «Форд-Транзит-Конект», водій якого рухався по смузі зустрічного руху. Зупинивши автомобіль, інспектори виявили, що інкасатор керував службовим транспортом у стані алкогольного сп’яніння. На вимогу правоохоронців вийти з автомобіля чоловік зачинився зсередини і почав рух у напрямку одного з державтоінспекторів. Повторну вимогу інспектора зупинитись порушник також проігнорував. Аби перешкодити подальшому руху автомобіля та уникнути травмування колеги, співробітник ДАІ із закріпленої за ним зброї здійснив два постріли по транспортному засобу інкасатора, пошкодивши бампер та заднє ліве колесо. Проте водій продовжив рух, намагаючись втекти. На сусідній вулиці його зупинив інший патрульний наряд.

Згідно з медичною довідкою про стан алкогольного сп’яніння, в затриманого водія було виявлено 3,9 проміле алкоголю в крові. Зараз він дає свідчення слідчим.

За фактом застосування табельної вогнепальної зброї прокуратурою проводиться перевірка.