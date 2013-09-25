Міліція попереджає про шахрайські схеми під час працевлаштування

Співробітники Управління Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю ГУМВС України в м. Києві попереджають громадян про можливі незаконні схеми виманювання грошей під час працевлаштування.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в м. Києві, з метою уникнення випадків шахрайства потрібно адекватно оцінювати пропозиції роботодавців та бути обізнаними з найпоширенішими схемами шахрайства.

Так, наприклад, працівники компаній-посередників нав’язують кандидату придбання довідників, дисків з навчальними матеріалами, які коштують набагато дорожче, ніж на найближчій книжковій розкладці. Також пропонують пройти платне навчання, яке не гарантує подальше працевлаштування.

Недобросовісні роботодавці страхової фірми можуть нав’язувати послугу страхування життя, в банку або кредитній спілці – вмовити покласти гроші на рахунок.

Непоодинокими є випадки використання претендентів як безкоштовну робочу силу. Так, перекладачу пропонують перекласти десятки сторінок, копірайтеру – написати рекламні матеріали.

Кандидата можуть взяти на роботу на випробувальний термін з низьким рівнем оплати і звільнити після його закінчення.

У міліції рекомендують заздалегідь обговорювати з роботодавцем усі умови прийому на роботу, не платити гроші за обіцяну посаду, навчання, товари для подальшого продажу, відкриття рахунку в банку тощо.

Для запобігання подібних випадків громадянам потрібно з обережністю ставитися до послуг посередників, які беруть гроші та обіцяють працевлаштування.

Довести їхню провину важко, адже, як правило, потенціальні працівники, підписуючи угоду, не звертають увагу, що до зобов’язань останніх входить лише надання інформаційних послуг, йдеться у повідомленні.