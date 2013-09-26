У Вінниці скоєно напад на підприємця

У Вінниці невідомі поранили гумовими кулями підприємця та відібрали в нього сумку із 100 тис. грн.

Про це повідомляє сектор зв’язків з громадськістю Управління МВС у Вінницькій області.

За повідомленням, 23 вересня близько 15.00 у під’їзді будинку по вулиці Баженова у м. Вінниці було скоєно розбійний напад на приватного підприємства, який займається постачанням автозапчастин.

Злочинці застосували газовий балончик та поранили в чоловіка в ногу з пристрою для відстрілу гумових куль, і відібрали в потерпілого сумку, де знаходилося близько 100 тисяч гривень. Потім троє нападників сіли в іномарку і зникли з місця пригоди.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження відповідно до ч. 2 ст. 187 (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Такий злочин карається ув’язненням терміном до 12 років.

Правоохоронці проводять комплекс заходів по розкриттю даного злочину та намагаються встановити підозрюваних осіб.