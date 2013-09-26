На Прикарпатті жінка викрадала кошти з кредитки своєї подруги

На Прикарпатті відкрили кримінальне провадження проти жінки, яка незаконно знімала кошти з кредитної картки своєї подружки.

Про це сьогодні УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю управління МВС України в Івано-Франківській області.

За інформацією правоохоронців 31-річна жителька Галицького району користувалася кредитною карткою своєї подруги, як власною.

Потерпіла жителька села Маріямпіль звернулася до чергової частини Галицького райвідділу міліції із заявою про те, що з її кредитної картки зникли близько дев’ять з половиною тисяч гривень. Про це вона дізналась під час спілкування з працівниками банку. Здивована жінка наполягала, що вона гроші з картки не знімала.

Правоохоронці встановили, що заявницю обікрала її ж подруга, 31-річна мешканка одного з сіл району, яка неодноразово приїжджала в гості та ночувала в потерпілої. Як виявилось, протягом липня-серпня без відома господині жінка брала кредитну картку й знімала з неї гроші у різних банкоматах міста Галича, які витрачала на власні потреби.

За цим фактом працівники міліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Жінці загрожує покарання у виді позбавлення волі до трьох років.

