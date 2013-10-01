Директор «Жилсервіс» вимагав 80 тис. хабара

30 вересня у Дніпропетровську працівники Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю ГУ МВС у Дніпропетровській області затримали директора та юриста комунального підприємства «Жилсервіс», які вимагали 80 тис. грн хабара від чоловіка за видачу йому ордеру для проживання в гуртожитку, що перебуває в комунальній власності міста.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС в області, частину грошей – 24 тис грн посадовець одержав у своєму службовому кабінеті.

Ще 24 тис. грн директор підприємства одержав цього ж дня в присутності нотаріального представника чоловіка, який намагався прописатися в гуртожитку. Директор КП «Жилсервіс» діяв спільно з юристом підприємства.

Всі отримані неправомірним шляхом гроші вилучені. За даним фактом слідче управління ГУМВС внесло відомості до ЄРДР з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 с. 369 Кримінального кодексу України «пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі». Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

До рішення суду про запобіжний захід затримані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання Дніпропетровська.