У МВС пенсіонерам роз'яснили, як не стати жертвою злочину

У Міністерстві внутрішніх справ відбулась зустріч представників відомства із керівником Всеукраїнської благодійної організації (ВБО) «Турбота про літніх людей в Україні» Галиною Поляковою. Сторони обговорили шляхи співпраці, зокрема – і проект пам’ятки для пенсіонерів.

Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

МВС на зустрічі представили начальник Управління зв’язків із громадськістю Сергій Бурлаков та заступник начальника Управління дільничних інспекторів міліції Анатолій Косоговський.

Як один з етапів, у МВС спільно з представниками Всеукраїнської благодійної організації (ВБО) «Турбота про літніх людей в Україні» розробляють відповідні пам’ятки. В них буде прописано, як не стати жертвами зловмисників: ймовірні схеми злочинів проти пенсіонерів, необхідні міри перестороги, а також куди слід звертатися, якщо лихо вже сталося.

За словами голови ВБО Галини Полякової, пенсіонери часто не звертаються до міліції з заявами про злочини, адже жаліють своїх кривдників, якими, нажаль, нерідко стають близькі родичі.

У свою чергу Сергій Бурлаков наголосив, що у міліції за кожним фактом протиправних дій стосовно пенсіонерів відкриті кримінальні провадження, які перебувають на особливому контролі у керівництва відомства. - МВС зацікавлене у співпраці з усіма громадськими організаціями, що ставлять собі за мету допомагати людям. Спільними зусиллями ми виробимо механізм, який допоможе захистити пенсіонерів від злочинних дій, - резюмував речник МВС.

Заступник начальника Управління дільничних інспекторів міліції МВС України Анатолій Косоговський під час зустрічі зазначив, що дільничні інспектори – це люди, які найтісніше співпрацюють з населенням та запевнив, що вони готові до співпраці, що допоможе захистити пенсіонерів.

Громадський активіст під час зустрічі заявила, що літні люди найбільше довіряють міліції. Такі висновки фахівці цієї організації зробили після здійснення анонімних опитувань в рамках проекту «Почути голос літньої людини».

За допомогою опитувань дві тисячі волонтерів намагались дізнатися, як оцінюють ставлення до себе літні люди. Опитування проводилось на теренах 10 областей України, а його результати свідчать про те, що зі своїми проблемами люди йдуть найчастіше до міліції, адже саме там відчувають максимальну підтримку та допомогу.

За словами керівника ВБО Галини Полякової, в Україні безліч законів, але захистити літніх людей немає кому. Опитування показало, що літніх людей найбільше засмучують такі фактори, як розмір пенсії, недостатня увага до себе з боку чиновників та відсутність співрозмовника. Пенсіонери залишаються зі своїми бідами найчастіше сам на сам.

«Наша організація дуже цінує співпрацю з міліцією і найбільше те, що ініціатива виходить саме від МВС, де розуміють важливість цієї роботи», – наголосила наостанок громадський активіст.