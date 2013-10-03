На Донеччині четверо невідомих пограбували ювелірку

У місті Новогродівка Донецької області в ніч на 1 жовтня четверо невідомих пограбували ювелірний магазин.

Як повідомили УНІАН у відділі по зв’язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, зараз в Новогродівці закумульовано достатню кількість правоохоронців, «працюють міська і обласна міліція», які розслідують даний злочин.

«За заявами власника ювелірного магазина, під час пограбування було викрадено коштовностей на суму 1 млн грн.», - зазначили у ВЗГ.

Сторож магазину жінка-пенсіонерка розповіла, що грабіжники в масках увірвалися вночі, залякали її, а потім винесли сейф з ювелірної секції магазину.

Подробиці розслідування і те, чи відповідає дійсності заявлена сума вкрадених дорогоцінних прикрас, в міліції пообіцяли повідомити пізніше.