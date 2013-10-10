На Харківщині крадій-рецидивіст обікрав храм

На днях до чергової частини Орджонікідзевського райвідділу міліції від оператора «102» надійшло повідомлення про пограбування по проспекту Косіора храму святого великомученика Олександра.

Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

На місці події слідча-оперативна група встановила, що невідомий чоловік, шляхом розбиття віконного скла проник до храму, де зі скриньки для пожертвувань викрав гроші.

Завдяки професійним діям працівників міліції за «гарячими слідами» був викритий та затриманий 28-річний раніше неодноразово засуджений безробітний харків’янин. Чоловік не встиг скористатись наживою, речові докази – гроші у сумі майже 500 грн вилучені.

Дана інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками за ч. 3 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України санкцією якої передбачено покарання до шести років позбавлення волі.

Представник духовенства подякував правоохоронцям за оперативність та професіоналізм під час виконання службових обов’язків.