Правоохоронці затримали водія, який перевозив 1,5 кг наркотиків

Працівники управління боротьби з організованою злочинністю ГУ МВС у Луганській області спільно з працівниками Луганської митниці, Управління СБУ та Луганського прикордонного загону в пункті митного пропуску «Танюшівська» 14 жовтня затримали водія, який намагався вивезти за кордон 1,5 кг наркотиків.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС в Луганській області, правоохоронці заздалегідь отримали інформацію про наміри контрабандного постачання наркотичних речовин до Російської Федерації громадянином України, мешканцем Слов’яносербського району.

В пункті митного пропуску о 17.30 було зупинено автомобіль «Мазда-6», чорного кольору, під керуванням жителя Слов`яносербська. В ході проведення огляду автомобіля працівниками митниці у схованці було знайдено та вилучено речовину рослинного походження зеленого кольору (за зовнішніми ознаками марихуана вагою 1,5 кг) та направлено для проведення експертизи.

За даним фактом слідчим відділом Управління СБУ у Луганській області відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів) КК України, громадянина затримано.

Подальші слідчі дії по кримінальному провадженню буде здійснювати старший слідчий слідчого відділу Управління СБУ у Луганській області.