У Запоріжжі УБОЗ звільнив підприємця, якого взяли в заручники

17:01, 16 жовтня 2013
Кримінал
0 0

Вимагали від родини 50 тис. доларів

Співробітники ГУБОЗ МВС України, УБОЗ Дніпропетровщини та оперативних служб спільно з прокуратурою та Управлінням Служби безпеки сьогодні, 16 жовтня,  о 15.00 звільнили заручника.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, встановлено, що ввечері 15 жовтня цього року троє невідомих силоміць посадили дніпропетровського підприємця до автомобіля та вивезли в невідомому напрямку. Протягом ночі та першої половини сьогоднішнього дня зловмисники вимагали по телефону від родини заручника 50 тис. доларів США.

Завдяки вмілим діям працівники дніпропетровського УБОЗу затримали трьох зловмисників у м. Запоріжжі та звільнили заручника. При затриманні постраждалих немає.

За даним фактом слідчий відділ Жовтневого райвідділу міліції Дніпропетровського міського управління вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує покарання у виді обмеження  волі  на  строк  до  п'яти  років, позбавлення волі на той самий строк або позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter