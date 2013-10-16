У Запоріжжі УБОЗ звільнив підприємця, якого взяли в заручники

Співробітники ГУБОЗ МВС України, УБОЗ Дніпропетровщини та оперативних служб спільно з прокуратурою та Управлінням Служби безпеки сьогодні, 16 жовтня, о 15.00 звільнили заручника.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, встановлено, що ввечері 15 жовтня цього року троє невідомих силоміць посадили дніпропетровського підприємця до автомобіля та вивезли в невідомому напрямку. Протягом ночі та першої половини сьогоднішнього дня зловмисники вимагали по телефону від родини заручника 50 тис. доларів США.

Завдяки вмілим діям працівники дніпропетровського УБОЗу затримали трьох зловмисників у м. Запоріжжі та звільнили заручника. При затриманні постраждалих немає.

За даним фактом слідчий відділ Жовтневого райвідділу міліції Дніпропетровського міського управління вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує покарання у виді обмеження волі на строк до п'яти років, позбавлення волі на той самий строк або позбавлення волі на строк від трьох до семи років.