ДАІ розпочинає перевірку готовності пасажироперевізників до зими

Державтоінспекція Києва з 21 жовтня по 21 листопада перевірятиме готовність пасажирського транспорту до експлуатації у зимовий період.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної ДАІ, за місяць планується перевірити підприємства-перевізники і суб`єктів господарювання на предмет виконання ними вимог законодавства у сфері безпеки дорожнього руху. Особлива увага приділятиметься питанням підготовки автотранспорту до використання в осінньо-зимовий період, заміни шин на зимові, справності обігріву стекол та салону, зовнішніх світлових приладів, організацію передрейсового контролю технічного стану автобусів та проведення щозмінного медичного огляду водіїв.

Крім того, з огляду на складні погодні умови, столична ДАІ посилить контроль за дотриманням вимог безпеки під час організації та здійснення перевезень дітей упродовж осінньо-зимового періоду.

Також буде посилено контроль за дотриманням Правил дорожнього руху водіями автобусів, передусім швидкісних режимів, відхилення від визначеного маршруту руху, перевезення пасажирів понад встановлену кількість, керування водієм автобусом без ліцензійної картки тощо.