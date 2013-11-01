У Херсоні з СІЗО втік підозрюваний у вбивстві ветерана війни

У четвер, 31 жовтня, близько 22.30 з Херсонського слідчого ізолятора здійснив втечу 17-річний Іван Чумак, якого обвинувачують у вбивстві у Каховці 90-річного фронтовика, ветерана Великої Вітчизняної війни, і крадіжці у нього бойових нагород.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління Державної пенітенціарної служби України в Херсонській області, Чумак здійснив втечу о 22:10, після повернення з Новокаховського міського районного суду, з кімнати для огляду осіб, які прибули до слідчого ізолятору.

Утікач проліз через захисні віконні грати, після чого подолав смугу контрольного сліду і маскувальну огорожу. При цьому, злочинець не зупинився на оклик вартового «Стій, стріляти буду!».

Утікач раніше не судимий. Арештований 27 лютого Новокаховським міським судом Херсонської області за скоєння кримінального злочину за ст. 115 ч.2 п.6 КК України (вбивство з корисливих мотивів). За другим кримінальним провадженням обвинувачується в скоєнні кримінального злочину за ст. 185 ч. 3 КК України (Крадіжка, поєднана з проникненням в житло). Числиться за Каховським районним судом.

Прибув до СІЗО з Новокаховського райвідділу УМВС 5 березня. На профілактичному обліку як схильний до втечі підслідний не перебував.

Відомо, що злочинець на момент втечі не був озброєний.

Вживаються заходи щодо затримання втікача.