Дівчина-міліціонер вмовила незнайомку від самогубства

Нещасне кохання підштовхнуло 22-річну дівчину на відчайдушний крок – вона вирішила звести рахунок із життям. Завдяки працівникам батальйону патрульної служби міліції дівчину врятували.

Як повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, до чергової частини Миколаївського міського управління міліції на телефону спецлінію «102» надійшло повідомлення про намір вчинення самогубства. Молодий чоловік розповів, що коли він та його дівчина на автомобілі проїжджали по Інгульському мосту, то побачили незнайомку, яка, переступивши парапет, намагалась, на їх думку, стрибнути у воду.

На місце події було направили наряд батальйону патрульної служби міліції міського управління УМВС України в Миколаївській області. Правоохоронці, оцінивши ситуацію, вирішити діяти таким чином, аби не допустити гибелі дівчини незалежно від розвитку подій.

Лейтенант міліції Олена Соловей наблизилась до дівчини та стала розмовляти з нею, відмовляючи від вчинення самогубства. Олена розуміла, що необхідно зробити так, аби дівчина погодилась переступити парапет та повернутись у безпечне місце. А в цей же час двоє міліціонерів-чоловіків спустились під міст на берег річки та були напоготові рятувати самогубцю, якщо вона стрибне в воду.

На місце прибула карета швидкої медичної допомоги, гірничорятувальний загін ДСНС, психологи. Також приїхав чоловік, який і став причиною її спроби вчинити непоправне.

Спілкуючись із дівчиною, Олена Соловей все ж таки вмовити її зробити кілька кроків у напрямку парапету та взятись за перила мосту. Остання погодилась та, як тільки вона це зробила, її хлопець та правоохоронець схопили самогубцю за руки та перетягнули на пішохідну частину мосту.

Наразі дівчина знаходиться у лікарні, де їй надається відповідна медична та психологічна допомога.