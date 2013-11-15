В Івано-Франківську студент обладнав нарколабораторію

В Івано-Франківську півроку функціонувала нарколабораторія, створена студентом одного із медичних навчальних закладів обласного центру. Про це повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

За допомогою спеціально пристосованого обладнання зловмисники налагодили виробництво особливо-небезпечного наркотичного засобу «Амфетамін» у помешканні одного із правопорушників. Також вони займалися перепродажем «Субітексу» та марихуани.

Двоє з п’яти зловмисників раніше були судимі за грабіж та незаконне поводження зі зброєю. Усі п’ятеро є жителями міста та області.

Правоохоронці здійснили 11 оперативних закупівель, у ході яких було зафіксовано факти збуту зловмисниками оптових партій амфетаміну на 10 тис. грн та 17 таблеток «Субітексу» на 5 100 грн.

В рамках кримінальних проваджень працівники УБОЗу провели 14 санкціонованих обшуків, під час яких у фігурантів вилучили 40 банок хімічних речовин для виготовлення амфетаміну. Також було виявлено спеціальне приладдя: колби, скляні трубки, хімічні холодильники, ємкості, захисні костюми, респіратори, прилади для вживання марихуани, електронна вага, ємкості для розфасовки наркотичної речовини та навіть протигаз.

Як з’ясувалось, організатор налагодив чітку ієрархічну структуру групи та розподіл ролей між її членами (придбання, перевезення, фасування наркотичних засобів, підшукування інгредієнтів для виготовлення наркотиків та покупців із числа наркозалежних, збут наркотиків). Ним же було організовано чітку систему заходів з метою уникнення викриття злочинної діяльності групи, якої дотримувались усі члени даної групи.

Трьох учасників злочинної групи було затримано в порядку ст.208 КПК України та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Стосовно двох інших правопорушників вирішується питання про затримання та обрання міри запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна.