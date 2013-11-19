Грибник знайшов у лісі арсенал зброї

Житель Ялти у лісі знайшов різнокаліберні патрони і предмет, схожий на пістолет. Про знахідку кримчанин повідомив правоохоронцям. Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в АР Крим.

«У ході огляду були виявлені 63 картонні коробки з боєприпасами, в кожній з яких знаходилося по 16 патронів, в цілому - більше тисячі патронів до пістолета Макарова. Також у виявленому громадянином пакеті знаходилися дрібнокаліберні патрони як для спортивної, так і для бойової стрільби, сім патронів більш старого зразка і основа пістолета, яка вже не піддається впізнанню», – розповів слідчий слідчого відділення Лівадійського відділу міліції Сергій Федоров.

Знахідка була оформлена у присутності понятих. Далі на боєприпаси чекає експертиза, в ході якої буде встановлено їх стан, а також призначення.