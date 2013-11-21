У Харкові на даху під’їзду будинку виявили тіло жінки

У Київському районі Харкова на даху під’їзду житлового будинку виявили тіло жінки.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, інформація про те, що на даху одного з під’їздів багатоповерхівки виявлено тіло жінки без видимих ознак насильницької смерті надійшла до міліції 20 листопада.

Слідчо-оперативна група Київського райвідділу міліції встановила особу загиблої – нею виявилась 37-річна мешканка міста Харкова. За попередніми даними, вона покінчила життя самогубством.

Як з’ясували правоохоронці, жінка мешкала в цьому будинку.

Дану подію внесено до журналу єдиного обліку. Обставини та причини смерті загиблої встановлюються.