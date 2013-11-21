Міліція затримала псевдомінера вокзалу в Гребінці

Міліція Полтавської області встановила особу і затримала підозрюваного в псевдомінуванні залізничного вокзалу в Гребінці.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків із громадськістю Полтавського облуправління міліції, встановлено, що повідомлення про мінування вокзалу зробив 41-річний чоловік із Луганської області, перебуваючи в Гребінці.

«Причини і мотиви скоєння цього кримінального злочину встановлює міліція. Чоловіка затримано», - повідомили в міліції.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада о 16:45 на лінію «102» надійшло повідомлення, що в залі очікування залізничного вокзалу на станції ”Гребінка” (Полтавська обл.) закладено вибухівку. З приміщення залу очікування було евакуйовано 70 чоловік. Вибухівку виявлено не було. Затримки поїздів не було.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (свідомо помилкове повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об`єктів власності), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення воля на строк від 2 до 6 років.