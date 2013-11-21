У Львові відбулося судове слухання за позовом акціонера «Кредобанку»

У Львові, 21 листопада, відбулося судове слухання у справі за позовом акціонера «Кредобанку» Олександра Стародубцева щодо перевищення повноважень членами наглядової ради ПАТ «Кредобанк» при продажу активів банку на суму понад 1 млрд 600 млн гривень за заниженою вартістю.

Під час судового засідання кілька десятків міноритарних акціонерів пікетували господарський суд Львівської області, вимагаючи, щоб їх допустили на судове засідання на боці позивача та проведення слухання у відкритому режимі.

Як розповів акціонер «Кредобанку», юрист за фахом Єгор Лучинкін, що позивач та інші міноритарні акціонери, в інтересах яких він подав позов, вимагають визнання незаконним та скасування рішення наглядової спостережної ради «Кредобанку», згідно з яким було відчужено 37% активів банку на структуру, споріднену до мажоритарного акціонера РКО Bank Polski, (який володіє на сьогодні 99,6% акцій «Кредобанку»), за ціною 30% від вартості цих активів.

«Ми вважаємо, що таке рішення незаконне. Згідно з законом продаж більш ніж 25% активів акціонерного товариства є значним правочином, тому таке рішення повинне прийматись на загальних зборах акціонерів. Якщо б акціонери проголосували б проти такого рішення, банк був би змушеним викупити в акціонерів акції за справедливою ціною», – зазначив він.

«На минулому судовому засіданні представник «Кредобанку» подав клопотання суду про розгляд справи в закритому режимі, мотивуючи тим, що в судовому процесі може бути розголошена якась банківська таємниця. Ми заперечували проти такого клопотання і зазначали, що в банку на сьогодні налічується 6800 акціонерів – простих українців – юридичних і фізичних осіб, які з 1995 року не отримали від банку дивідендів. Ці люди зацікавлені в тому, щоб знати про перебіг судової справи», – наголосив Єгор Лучинкін.

Своєю чергою позивач Олександр Стародубцев наголосив, що попри те, що «Кредобанк» називає свою діяльність збитковою, він затрачає значні кошти на ребрендінг, ремонт нових приміщень і високу оплату топ-менеджерів.

«Також нам стало відомо, що на сьогодні «Кредобанк» знову намагається відчужувати активи банку без узгодження цього питання з акціонерами», – наголосив Єгор Лучинкін.