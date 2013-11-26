Правоохоронці затримали чорнобильських браконьєрів

На річці Дніпро в районі півострова Дамантів на території чорнобильської зони відчуження правоохоронці затримали дерев’яний моторний човен, під керуванням двох мешканців села Страхолісся Іванківського району Київської області, які займалися незаконним виловом риби.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Київській області.

Правоохоронці вилучили три риболовецькі сітки загальною довжиною близько 250-ти метрів, а виловлену рибу направили на експертизу – для проведення дозиметричного контролю. У судовому порядку вирішується питання щодо конфіскації плавзасобу та рибацьких сіток на користь держави.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.267-1 Кримінального Кодексу України (порушення вимог режиму радіаційної безпеки), санкція якої передбачає карання штрафом від 50 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від одного до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Ведеться досудове розслідування.

У міліції наголошують,що з початку року працівники міліції Київської області затримали та вилучили 13 човнів у осіб, які незаконно проникли на території зони Чорнобильської АЕС та займались виловом риби.