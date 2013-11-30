На Майдані Незалежності постраждало 12 міліціонерів - МВС

Сьогодні вночі, під час конфлікту на Майдані Незалежності, постраждало 12 правоохоронців. Окрім цього, до чергової частини київської міліції надійшло 32 звернення від громадян про отримання тілесних ушкоджень під час конфлікту. За усіма таким зверненнями буде проведено перевірку. Також внаслідок неправомірних дій громадян столичною міліцією відкрито два кримінальних провадження.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, під час подій на Майдані Незалежності за порушення правопорядку було затримано 35 осіб. Усіх їх було доставлено до міліції для складання адміністративних матеріалів за фактами вчинення хуліганських дій та опору представникам правоохоронних органів. По завершенню складання цих матеріалів їх було відпущено.

Окрім цього, слідчим управлінням столичної міліції розпочато 2 кримінальних провадження. Одне за фактом опору представникові правоохоронного органу, інше за фактом вчинення хуліганства.

