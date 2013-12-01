МВС спростувало інформацію про прибуття спецпризначенців з Росії

У МВС України назвали неправдивою інформацію про начебто прибуття до України російського загону спецпризначення "Витязь".

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, «ця інформація не більше, ніж чутки, вона абсолютно не відповідає дійсності».

У неділю у соціальних мережах з'явилося повідомлення про те, що три автобуси із російськими спецпризначенцями уже знаходяться в Борисполі.

Загін спеціального призначення внутрішніх військ Російської Федерації "Витязь", зокрема, виконує завдання припинення масових безчинств, які супроводжуються збройним насильством.