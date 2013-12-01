МВС спростувало інформацію про прибуття спецпризначенців з Росії
19:11, 01 грудня 2013Кримінал
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«Витязю» в Україні немає
У МВС України назвали неправдивою інформацію про начебто прибуття до України російського загону спецпризначення "Витязь".
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, «ця інформація не більше, ніж чутки, вона абсолютно не відповідає дійсності».
У неділю у соціальних мережах з'явилося повідомлення про те, що три автобуси із російськими спецпризначенцями уже знаходяться в Борисполі.
Загін спеціального призначення внутрішніх військ Російської Федерації "Витязь", зокрема, виконує завдання припинення масових безчинств, які супроводжуються збройним насильством.
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