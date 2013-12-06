Військовослужбовці подякували ветеранам за турботу

Військовослужбовці внутрішніх військ, які охороняють громадський порядок у Києві під час масових громадсько-політичних акцій, подякували ветеранам органів внутрішніх справ за побажання бадьорості духу та гідне виконання поставлених завдань.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Зустріч членів Асоціації ветеранів МВС України, Асоціації «Чорнобиль» органів та військ, а також організації ветеранів апарату МВС України з нинішніми солдатами правопорядку збіглася з відзначенням професійного свята Збройних Сил України, яке відзначається в країні щороку 6 грудня.

«Враховуючи складну суспільно-політичну обстановку та погодні умови, ветерани міліції прийняли рішення прийти до військових правоохоронців, які несуть службу на важливих державних об'єктах, і побажати їм наполегливості, дисципліни, а також бадьорості духу», - зазначив заступник керівника Асоціації «Чорнобиль» органів та військ МВС України, колишній начальник Головного управління пожежної охорони правоохоронного відомства Пилип Десятников.

У свою чергу, офіцер внутрішніх військ Віталій Міловідов від імені своїх підлеглих подякував ветеранів за увагу до їхньої повсякденної роботи і запевнив, що завдання з охорони громадського порядку будуть виконані з честю і достоїнством.