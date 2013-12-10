В Одесі під час бійки загинув чоловік

9 грудня в Одесі затримали двох підозрюваних у вбивстві чоловіка і пораненні його товариша із застосуванням зброї.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, підозрювані у дворі одного з будинків по проспекту Адміральському, застосувавши ніж і пристрій травматичної дії, завдали тілесних ушкоджень двом чоловікам. Один потерпілий загинув, другого поранено.

«Під час проведення досудового розслідування працівники Малиновського райвідділу встановили причетність до стрілянини двох чоловіків - 25-річного одесита і 39-річного жителя Сумської області», - повідомили у відділі.

Затриманим повідомлено про підозру у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті) ККУ.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі на Адміральському проспекті 3 грудня 1 особа загинула і 1 поранено у результаті бійки із застосуванням зброї. Повідомлялося, що конфлікт виник між потерпілими і двома чоловіками, які перебували в автомобілі Mercedes.

Одного з потерпілих ударили ножем в ногу, другого - в руку, а також поранили з травматичного пістолета. Чоловік, поранений в ногу, помер в реанімації від втрати крові - ніж зачепив артерію.