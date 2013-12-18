Реформа Внутрішніх військ має базуватися на європейському досвіді

Подібні до Внутрішніх військ МВС України структури успішно функціонують в Європі, і їхній досвід необхідно враховувати при реформуванні правоохоронних органів України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Внутрішніх військ МВС України, командування Внутрішніх військ враховує у своїй діяльності ініціативу народних депутатів щодо внесення змін до існуючої законодавчої бази військ правопорядку.

“Здебільшого в зарубіжних країнах для забезпечення безпеки у процесі вирішення внутрішніх конфліктів використовуються спеціальні правоохоронні структури з військовим статусом. Розглядаючи питання щодо “європейських стандартів” у рамках забезпечення громадської безпеки, необхідно зазначити, що єдиних правил побудови та діяльності правоохоронних органів країн Європи не існує. Універсальність принципу застосування сили для забезпечення внутрішньої безпеки не звільняє жодне суспільство від необхідності вироблення власних специфічних підходів до вирішення цієї проблеми. Тому кожна країна самостійно визначає структуру і підпорядкування правоохоронних або військових формувань, виходячи із національних особливостей”, - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зауважили, що існує декілька моделей сил правопорядку. Серед них найбільш поширеною є так звана змішана модель, коли правоохоронні формування однієї країни мають як цивільний, так і військовий статус, та діють цілком самостійно. У багатьох країнах Європейського Союзу правоохоронні органи з військовим статусом (жандармерія) та з цивільним статусом (поліція) є цілком незалежними структурами, мають функції досудового слідства, але, разом з тим, мають чітке розмежування сфер діяльності та впливу. Це надає змогу успішно виконувати завдання щодо забезпечення громадської безпеки, забезпечувати верховенство права і захист основоположних прав та свобод людини і громадянина.

Досвід співіснування, а інколи взаємодоповнення правоохоронних структур з військовим і цивільним статусом є досить поширеним явищем у провідних країнах ЄС і розглядається як перевага для забезпечення правопорядку в демократичному суспільстві.

У прес-службі наголосили, що унікальність Внутрішніх військ МВС України полягає у тому, що в умовах мирного часу та за надзвичайних ситуацій вони виконують правоохоронні функції у державі, а у разі введення правового режиму воєнного стану – беруть участь у забезпеченні оборони України, захисті її суверенітету і територіальної цілісності та національних інтересів шляхом безпосереднього ведення (бойових) дій. Така ж система роботи правоохоронних органів запроваджена у Франції, Іспанії, Італії, Португалії, Румунії, Туреччині, Нідерландах, Аргентині, Китаї, Молдові та інших.

У рамках Договору про звичайні збройні сили у Європі та пов’язаних з ним угод Внутрішні війська МВС України є формуванням, яке утворене і структурно організоване для забезпечення національних інтересів у галузі внутрішньої безпеки України. При цьому завдання, покладені на Внутрішні війська, виконуються ними в інтересах 17 міністерств і відомств.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня у Верховній Раді було зареєстровано законопроект, яким передбачається передати Внутрішні війська у підпорядкування Міністерства оборони. Його ініціатором є член фракції “УДАР” Віктор Пинзеник.

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону “Про міліцію” в частині формування Внутрішніх військ.