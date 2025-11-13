Близько 6,7 тис. російських перевізників перебувають у процесі ліквідації або банкрутства.

Російські транспортні компанії почали масово залишати ринок вантажних перевезень через зростання собівартості та різке зниженням рентабельності, повідомляє The Moscow Times.

"‎Головна причина – перевізники просто не витримують фінансово. Середня собівартість зараз становить близько 85–86 руб. за кілометр, а тарифи відновилися лише до 74,7 руб."‎, – говорить власник мережі дилерських центрів комерційного транспорту "‎Альянс Тракс"‎ Олексій Іванов.

Перевізникам все складніше оплачувати лізингові внески, тому з кінця минулого року спостерігається масове повернення техніки.

"Такої ситуації не було останні 17 років. Обсяги вилученої техніки б'ють рекорди і з червня 2025 року щомісяця збільшуються на 20%", – стверджує в свою чергу засновник компанії "Лідер Транс" Михайло Устюжанін.

Крім зростання собівартості, тиск на галузь спричинило зростання утилізаційного збору. З 1 січня 2026 року він підвищиться на 10% – майже до 3 млн рублів за магістральний тягач вантажопідйомністю до 20 тонн.

Відомо також, що з наступного року російські перевізники більше не зможуть працювати на патентній системі оподаткування. Це збільшить фінансове навантаження на транспортні компанії. На тлі цього не менше 7% з них можуть покинути ринок.

В російській економіці наростають кризові явища. Раніше стало відомо, що працівники найбільшого російського автозаводу – "АвтоВАЗа" – почали масово звільнятися через зниження зарплат.

Останнє пов’язано з переходом на скорочений робочий тиждень, що спричинило зникнення бонусів та оплати понаднормових годин.

Труднощі "АвтоВАЗу" пов'язують зі слабкими продажами – раніше стало відомо, що за січень-серпень цього року реалізація автомобілів марки Lada скоротилася майже на 25%, склавши лише 211,3 тис. одиниць.

