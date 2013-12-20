У Запоріжжі група злочинців «кинула» іноземця на 40 млн грн

Запорізькі міліціонери затримали злочинну групу, яка обманула іноземця на майже сорок мільйонів гривень.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, колишній кінотеатр у центрі Запоріжжя, салон краси, фешенебельний багатоповерховий особняк у елітному селищі. Для придбання цих об’єктів довірливий громадянин Австрії виклав з власної кишені близько чотирьох мільйонів євро. Але з’ясувалося, що люди, яким він довірив свої надбання, мали на меті зовсім інше.

Ця історія розпочалася зі щирого та палкого почуття. Громадянин Австрії, досить відомий у себе в державі мистецтвознавець, закохався в українку. Дівчина відповіла взаємністю. Проте, не бажаючи «сидіти на грошах», мріяла про власний бізнес на батьківщині. Митець вирішив здійснити мрію коханої. Проте, як більшість творчих осіб, він був досить непрактичною у справах людиною. Тож попрохав допомоги у знайомого – громадянина Швейцарії.

Той, на відміну від мистецтвознавця, був людиною зі зв’язками та діловою хваткою. Знайомий зголосився допомогти придбати нерухомість: будинок для житла у елітному районі Запоріжжя – селищі Сонячному, а також об’єкти для майбутнього бізнесу: салон краси та велике приміщення колишнього кінотеатру під торгівельний центр. Втім, як з’ясувалося, він з самого початку мав на увазі лише власний зиск, передчуваючи багатомільйонний бариш.

Вступивши у злочинний зговір з двома мешканцями Запоріжжя, вони почали розкручувати злочинну оборудку. Діяли з розмахом: деяку нерухомість дійсно придбали, проте, як тільки заспокоїли наївного замовника, переоформили право власності на своїх близьких, а потім продали третім особам. В інших випадках австрійцеві у якості документів демонстрували звичайнісінькі підробки.

Утім, цим справа не обмежилася. З довірливої жертви постійно «викачували» готівку начебто для вирішення проблем: сплати неіснуючих податків, послуг юристів, переобладнання та ремонту насправді не придбаних об’єктів, тощо. Гроші текли рікою, перетворюючись у предмети розкоші й дорогі автомобілі. Так, організатор шахрайського «марафону» надавав перевагу «БМВ» сьомої моделі. Як наразі встановлено, подібна оборудка коштувала австрійцеві понад 38 мільйонів гривень.

Історія отримала й трагічний присмак. Очевидно, кохана мистецтвознавця була не настільки легковірною й почала підозрювати посередників у нечесній грі. Але, під час поїздки до однієї з країн Близького Сходу, загинула при таємничих та трагічних обставинах, деталі яких досі невідомі.

Як повідомив заступник начальника УБОЗ ГУМВС України в Запорізькій області Дмитро Абрикосов, отримавши оперативну інформацію про дії злочинної групи, працівники управління по боротьбі з організованою злочинністю розпочали оперативне супроводження кримінального провадження, відкритого за ч.4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

У ході відпрацювання протиправна діяльність шахраїв була ретельно задокументована. Днями члени організованої злочинної групи були затримані співробітниками міліції. На теперішній час слідчим слідчого управління ГУМВС України в Запорізькій області фігурантам вже повідомлено про підозру. У якості запобіжного заходу їм обрано тримання під вартою.

Санкція статті, інкримінованої підозрюваним, передбачає позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Наразі міліціонери продовжують встановлювати всі факти злочинної діяльності організованої групи та осіб, причетних до неї. Триває досудове розслідування.